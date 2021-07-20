Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян подписал указ о назначении Аршака Карапетяна первым заместителем министра обороны страны.
Указ опубликован во вторник на официальном сайте главы кабмина, сообщает ТАСС.
«Руководствуясь законом о «Государственной службе», назначить Аршака Карапетяна первым заместителем министра обороны Армении», — говорится в указе.
Напомним, что ранее президент Армении Армен Саркисян подписал указ о освобождении от должности и.о. министра обороны Вагаршака Арутюняна. До последнего назначения Карапетян занимал должность первого заместителя начальника Генштаба ВС Армении.