«Из нас хотят сотворить вторую Украину. Но это будет еще более горячая точка на карте. И мы, естественно, решительно намерены не допустить этого», — подчеркнул глава МИД, слова которого приводит во вторник агентство БелТА.
Дата: 2021/07/20 17:52
Раздел: Бывший СССР
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