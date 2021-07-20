Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что его страну хотят превратить в еще более горячую точку, нежели Украина.

«Из нас хотят сотворить вторую Украину. Но это будет еще более горячая точка на карте. И мы, естественно, решительно намерены не допустить этого», — подчеркнул глава МИД, слова которого приводит во вторник агентство БелТА.

Minval.az