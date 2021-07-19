

Россия готова оказать любую помощь Таджикистану — и по линии ОДКБ, и на двусторонней основе — в случае проникновения экстремистов из Афганистана.

Об этом в интервью «Коммерсант» заявил посол РФ в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов.

«Деградация военно-политической обстановки в Афганистане в связи с выводом американо-натовских войск и наступлением талибов на севере этой страны вызывает определенную обеспокоенность у руководства страны. Однако мы не наблюдаем каких-либо панических настроений, а, наоборот, видим решимость властей Таджикистана всемерно укреплять таджикско-афганскую границу с целью недопущения любого проникновения экстремистов с территории Афганистана», — заявил посол.

Он добавил, что российская сторона участвует в усилиях по укреплению таджикско-афганской границы. «В частности, в ближайшее время планируется начать строительство одной из пограничных застав на Шуроабадском направлении», — сказал Лякин-Фролов.

«На основе долгосрочных договоренностей Россия осуществляет Программу модернизации вооруженных сил Республики Таджикистан, поставляя нашим таджикским друзьям современные вооружения и военную технику», — сказал посол, отвечая на вопрос, какие меры предпринимает Россия, чтобы помочь Таджикистану в укреплении границы и безопасности на фоне угроз из сопредельного Афганистана.

«Российское руководство неоднократно заявляло, что в случае подобных попыток окажет любую необходимую помощь нашему стратегическому партнеру Таджикистану как в двустороннем порядке, так и по линии ОДКБ», — заявил посол в интервью..

«Россия, так же как и ОДКБ в целом, готова оказать Таджикистану необходимую помощь в случае явных агрессивных действий с афганской территории. Кстати, для этого и созданы КСОР, Коллективные силы оперативного реагирования. Однако пока говорить о такой реакции со стороны ОДКБ еще рано», — отметил дипломат.

Он отметил, что на основании соответствующего соглашения с Таджикистаном в стране дислоцирована 201-я российская военная база (РВБ), которая является гарантом безопасности и стабильности на южных рубежах зоны ответственности Организации Договора о коллективной безопасности.

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