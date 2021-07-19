

Третья Консультативная встреча глав государств Центральной Азии и саммит лидеров Туркменистана, Азербайджана и Турции пройдут в августе этого года в Национальной туристической зоне «Аваза».

Об этом на расширенном заседании Кабинета министров Туркменистана сказал президент Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает издание «Туркменистан: золотой век».

«В августе будут организованы Консультативная встреча глав государств Центральной Азии, а затем саммит глав Туркменистана, Азербайджана и Турции, который призван способствовать дальнейшему укреплению трёхсторонних дружественных отношений», – сказал глава государства.

По его словам, также в стране планируется провести 15-й Форум Организации Экономического Сотрудничества и 6-ю встречу глав прикаспийских государств.

В целях проведения международных форумов на высоком уровне, глава государства подписал постановление, создав Организационный комитет, во главе с вице-премьером, главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым.

Minval.az