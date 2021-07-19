

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, согласно которому он сможет продлевать предельный срок пребывания на военной службе маршалов, генералов и адмиралов после достижения ими 70 лет, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

В настоящее время федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» для военнослужащих, имеющих воинское звание Маршала РФ, генерала армии и адмирала флота, установлен предельный возраст пребывания на военной службе — 65 лет. С этими военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе, может заключаться новый контракт до достижения ими возраста 70 лет.

«Вместе с тем, в отдельных случаях возникает необходимость продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими, имеющими воинское звание Маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота, и после достижения ими указанного возраста, в связи с чем проектом федерального закона … предусматривается установление решением президента России срока контракта при его продлении», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Minval.az