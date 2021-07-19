Экс-глава МИД Азербайджана Тофик Зульфугаров высказался на тему предстоящей встречи президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина. Дипломат рассказал, какие темы могут затронуть президенты в ходе завтрашних переговоров в Москве.

«Образовался очевидный дисбаланс в реализации Заяления от 10 ноября.

Лачинский экстерриториальный коридор функционирует 8 месяцев из запланированных 5 лет, а создание Зангезурского бессрочного экстерриториального коридора блокируется. Пашинян делает попытки предствить его как простую коммуникацию без качеств экстерриториальности.

Кроме того, задерживается освобождение оккупированных территорий в Казахском районе и поселка Кярки в НАР.

Не проведены идентификация и вывод с территории Азербайджана остатков оккупационного армянского военного контингента.

Вьезд и выезд иностранных граждан через Лачинский ККП не приведен в соответствие с законодательством Азербайджана», — написал дипломат в своём «Фейсбуке».

Minval.az