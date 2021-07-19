

Российские власти до 2024 года потратят около 30 млрд рублей на создание «санитарного щита», который должен будет предотвратить новые пандемии.

Об этом на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Во исполнение вашего поручения мы разработали проект «санитарный щит». Результатом его реализации должно стать предупреждение завоза опасных инфекций в страну и развития пандемий», — сказала Голикова, обращаясь к президенту России Владимиру Путину.

Minval.az