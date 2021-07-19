

Президент России Владимир Путин заявил, что наряду с реальными достижениями в стране есть и значительное число нерешенных задач, которые чувствительны для людей и которые поднимались в ходе прямой линии.

По его словам, это прежде всего, бедность, низкие доходы многих семей, невысокое качество первичного звена здравоохранения, изношенность школьных зданий.

«Нам надо наращивать темп изменений в экономике, в социальной сфере, в развитии наших регионов и инфраструктуры, в решении экологических проблем, в реализации задач цифровой трансформации страны. И там, где это возможно, постоянно повышать планку, ставить более амбициозные цели задачи, не искать оправданий для того, чтобы перенести выполнение данных людям обещаний «на потом», «на когда-нибудь», — сказал российский лидер, открывая заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Путин добавил также, что переноса сроков исполнения пилотных проектов с использованием инфраструктурных кредитов не будет, региональные власти должны выполнить данные людям обещания.

Minval.az