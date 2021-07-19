

Успешно проведены геологические мероприятия на месторождении «Булла-дениз», которое играет важную роль в газоснабжении Азербайджана, на месторождении открыт фильтр в диапазоне 5 878 — 5 865 метров скважины №123.

В 2017 году на месторождении «Булла-дениз» была пробурена скважина № 123 глубиной 6 132 метра. На данный момент на скважине добыто 104 тыс. тонн конденсата и 472 млн. тонн кубометров газа, передает АПА. В последнее время в скважине наблюдается естественная убыль до 150 000 кубометров в сутки, и возникла необходимость в принятии дополнительных мер.

Minval.az