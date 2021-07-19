

Около десяти женщин пришли в Минздрав, требуя отмены вакцинации, сообщает Sputnik Казахстан.

Группу женщин пригласили в конференц-зал, на встречу с антиваксерами вышли вице-министры Жандос Буркитбаев, Ажар Гиният и официальный представитель санврача Казахстана Ержан Байтанаев.

При этом конструктивного диалога не получилось: женщины набросились на должностных лиц с криками и кулаками. Произошедшее попало на видео. Судя по кадрам, больше всего досталось вице-министру Буркитбаеву и официальному представителю Байтанаеву.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

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