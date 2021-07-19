

Передача контроля за безопасностью международного аэропорта Кабула турецким военным после вывода сил США и НАТО из Афганистана вызвала недоумение в МИД России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова.

«Турки это сделали по согласованию с американцами, а даже не с кабульской администрацией», — возмутился он. Кабулов напомнил, что движение «Талибан» намерено рассматривать как оккупантов любой военный контингент НАТО, размещенный на афганской территории. Турция также является членом этой организации.

Кабулов выразил удивление тем, что «американо-натовское военное сообщество» за 20 лет пребывания в Афганистане не смогло подготовить 600 местных солдат для обеспечения работы аэропорта.

17 июня стало известно, что президент США Джо Байден согласовал с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом передачу в зону ответственности турецких военных защиту аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле.

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