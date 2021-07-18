Руководитель проекта «Лига Героев» Ксения Шойгу показала в Instagram фотографии с отцом, министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу, передает vesti.ru.

Снимки сделаны во время путешествия по Туве – родине Шойгу. В подписях к снимкам и видео Ксения спрашивает подписчиков, нравится ли им тувинская природа, запечатленная на кадрах, и добавляет, что, когда в Москве душно и жарко, ей всегда хочется на родину.

Сам Шойгу не раз рассказывал, что любит отдыхать от цивилизации в сибирской тайге. Во время таких путешествий он отдыхает от телефона и телевизора, от городского шума. Среди своих излюбленных занятий Шойгу назвал лепку пельменей и ловлю рыбы со староверами.

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