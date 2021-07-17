Женщина из штата Невада дважды ворвалась в кабинет дантиста — сначала она украла крупную сумму, а потом единовременно удалила 13 зубов у потерявшего сознание пациента, сообщает окружная полиция.

Обвиняемая по имени Лорел Эйх (Laurel Eich) утверждает, что раньше работала в стоматологическом кабинете, однако правоохранители убеждены, что женщина не является зубным врачом.

«Детективы из офиса шерифа округа Уошу арестовали 42-летнюю Лорел Эйх… по нескольким обвинениям в совершении тяжких преступлений, связанных с коммерческим кражей со взломом в стоматологическом кабинете в Сан-Вэлли», — говорится в сообщении полиции.

Уточнятся, что ЧП произошло в мае этого года — в полицию поступил звонок из стоматологии в нерабочее время. Полиция обнаружила взлом кассового аппарате и краже почти $23 тыс. наличными и чеками.

Полиция отмечает, что позже Эйх вернулась в кабинет повторно — в этот раз она удалила 13 зубов одному пациенту, используя анестетик.

Женщина был в конечном итоге допрошена и арестован 14 июля по нескольким пунктам: выполнение медицинской операции без лицензии, кража со взломом, кража на сумму более $5 000, но менее $25 000; нарушение испытательного срока или условия отсрочки наказания.

Minval.az