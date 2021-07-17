

Палестинский лидер Ясир Арафат от имени главы Ливии Муаммара Каддафи после распада СССР обещал Казахстану $20 млрд, чтобы тот оставил у себя советское ядерное оружие и стал первым исламским ядерным государством, рассказал первый президент республики Нурсултан Назарбаев, передает РИА Новости.

«Мы оказались обладателями четвертого в мире арсенала. И стали ко мне приезжать — Маргарет Тэтчер (премьер-министр Великобритании в 1979-1990 годах. — Прим. ред.), Джеймс Бейкер (госсекретарь США в 1989-1992 годах. — Прим. ред.). Все они приезжали, спрашивали: что с ракетами, <…> что вы будете делать?» — рассказал Назарбаев в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для его фильма «Казах: история золотого человека».

Нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который в 1994-1999 годах был министром иностранных дел республики, получил письмо для Назарбаева от ряда исламских государств о том, что «Казахстан стал единственной исламской страной, обладающей ядерным оружием» и должен его сохранить, рассказал Назарбаев.

После этого в республику с визитом прибыл председатель Палестинской национальной администрации Ясир Арафат, рассказал первый президент Казахстана.

«И сказал, что я не от себя, я приехал от ваших друзей. Его прислал Муаммар Каддафи узнать обстановку с ядерным оружием. Естественно, у меня в мыслях не было продавать эти ракеты. Я просто сказал: содержать их очень дорого, Казахстан не вынесет. «А сколько денег нужно?» Я тогда не соображал в объемах денег, особенно в долларах. Так, шутя, с потолка взял и говорю: 20 миллиардов. Просто чтобы сказать. Я думал, это шутка», — вспоминает Назарбаев свой разговор с Арафатом.

Однако тот отреагировал серьезно. «Он сказал: я передам, у вас будут такие деньги», — утверждает первый президент Казахстана.

На уточняющий вопрос Стоуна, поступили ли эти деньги, Назарбаев заверил: «Нет, я не собирался брать».

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