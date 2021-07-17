

16 июля с 20:40 до 22:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных на территории села Йухары Шорджа Басаркечарского района, и 17 июля примерно в 01:00 с направления села Мосесгех Бердского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении села Истису Кельбаджарского района и села Агдам Товузского района.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

17 июля в 08:30 подразделения армянских вооруженных сил, расположенные близ села Араздейен Ведийского района, из разнокалиберного оружия подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

С целью подавления огневой активности противной стороны был произведен ответный огонь.

Потерь среди личного состава ВС Азербайджана нет.

Minval.az