Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе намеченного на понедельник, 19 июля визита в Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) объявит радостную весть.

«Я хочу огласить ее в парламенте ТРСК. Это будет позитивный шаг, предварительная подготовка в которому завершена», — сказал турецкий лидер в беседе с журналистами после пятничной молитвы в мечети Айя-Софья в Стамбуле. Его слова приводит Anadolu.

По словам турецкого лидера, заявление, которое он планирует озвучить станет «посланием мира» как для жителей острова, так и для всего международного сообщества.

Эрдоган сообщил, что в ходе визита на Кипр, который продолжится до вторника, его будет сопровождать большая делегация.

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