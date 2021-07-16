

Около 20% российских медиков не рекомендуют пациентам прививаться от COVID-19, следует из опроса среднего и высшего медицинского персонала. В основном врачи не рекомендуют прививаться из-за недоверия к российским вакцинам.

Кампанию по массовой вакцинации поддерживают 62,9% медиков, 17,5% врачей пока не решили, будут ли рекомендовать привиться пациентам, 19,6% заявили, что не рекомендуют пациентам прививаться. Такие результаты показало исследование сервиса «Актион Медицина» (входит в группу Актион) — его провели среди 2400 сотрудников медицинской отрасли, среднего и высшего персонала.

Большинство медиков (74,5%) из числа тех, кто не рекомендует своим пациентам прививаться от COVID-19, объясняют это недоверием к российским вакцинам. Часто в ответах медиков упоминались следующие причины недоверия: вакцины слишком мало испытывали, научному сообществу пока неизвестны отсроченные побочные эффекты, в стране нет иностранных вакцин, а также слишком активная агитационная кампания за вакцинацию.

Minval.az