

Газета «Иравунк» пишет, что старшая дочь работающего в Армении премьер-министром Никола Пашиняна – Мариам Пашинян, кажется, довольно напугана.

«В жаркие летние дни Мариам часто ездит в Иджеван, где родился ее отец, чтобы насладиться живописными местами Иджевана и расслабиться.

Как выясняется, несколько дней назад Мариам отправилась в Иджеван в сопровождении кортежа из более 7 машин. Кого и чего в действительности так боится Мариам, неясно, однако «царские» забавы последней привлекли внимание очевидцев», — пишет газета.

Minval.az