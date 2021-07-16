Вакцина от коронавируса производства германской компании BioNTech по уровню вырабатываемых в организме реципиентов антител в 10 раз превосходит препарат китайской Sinovac. К такому выводу пришла группа ученых из Гонконгского университета, исследовавшая действие этих двух препаратов, которые используются для программы вакцинации в этом специальном административном районе Китая, передает ТАСС.

В исследовании было задействовано 1 442 человека из числа медицинских работников. Специалисты изучали анализы их крови, которые брались с разными интервалами.

Оказалось, что уровень антител у реципиентов вакцины BioNTech (также известна как Pfizer — BioNTech), но в КНР и Гонконге распространяется при участии китайского партнера Fosun Pharma значительно возрастал уже после первой дозы и еще больше — после второй. У тех, кто прививался препаратом Sinovac, был отмечен «низкий» уровень антител после первой инъекции и «умеренный» — после второй. При этом он был сопоставим или слегка ниже, чем у тех, кто переболел ковидом, и в 10 раз был ниже по сравнению с BioNTech.

Результаты исследования также показали необходимость изучения возможности усиления эффекта путем введения третьей дозы вакцины Sinovaс для ряда лиц, в том числе пожилых людей.

Согласно данным производителей, по итогам третьей фазы клинических испытаний эффективность вакцины BioNTech достигала 95%, в то время как у Sinovac — 50,7%. Обе они были одобрены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

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