Во время и после войны список военнослужащих, получающих бесплатное питание, был расширен, сейчас процесс снова упорядочивается, говорится в заявлении Минобороны Армении в ответ на сообщения в СМИ и соцсетях.

Ранее появились сообщения, что военное руководство урезало питание контрактников. Последние теперь вынуждены из дома брать с собой провизию. Речь шла не только внутреннем наряде, но и о тех, кто несет боевое дежурство.

В заявлении оборонного ведомства отмечается, что список военнослужащих, получающих питание за счет бюджета, определяется решением правительства и указом министра обороны.

«Во время войны и послевоенное время, исходя из особой ситуации, круг бенефициаров бесплатного питания был расширен – по необходимости», — говорится в сообщении, которое приводит «Спутник».

Сейчас процесс снова упорядочивается. И получать бесплатное питание могут:

Солдаты-срочники

Личный состав воинских частей, вовлеченных в боевое дежурство (в том числе, во время подготовки к нему)

Участники сборов, полевых тренировок (если им не рассчитывается дополнительная оплата)

Личный состав, осуществляющий службу в особых условиях (список утверждает министр обороны)

Отметим, что аналогичная ситуация была летом 2018 года, но тогда инициативу быстро свернули, а продовольственное обеспечение восстановили.

Решение вызвало серьезное недовольство среди военных. Многие из них жалуются, что чисто технически невозможно брать с собой еду на целый день – не во всех частях есть условия для их хранения, они получают не ту зарплату, чтобы не только семью прокормить, но еще и провиантом запасаться на каждый день.

Minval.az