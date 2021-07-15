В последнее время армянская сторона почти ежедневно нарушает режим прекращения огня — как на линии соприкосновения в Карабахе, так и на госгранице между Азербайджаном и Арменией. Позиции ВС Азербайджана неоднократно были обстреляны в направлении Шуши и Агдама, а накануне армяне обстреляли наши позиции на нахчыванском направлении.

С чем может быть связана подобная активность армянских оккупантов в Карабахе и на госгранице между Азербайджаном и Арменией? К тому же, если на нахчыванском участке госграницы отсутствуют российские миротворцы, то на территориях Карабаха, пока еще не подконтрольных официальному Баку, они присутствуют.

Кроме того, в бюллетене Минобороны России о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта от 14 июля 2021 года, в котором упоминалось об обстреле позиций азербайджанской армии в Шуше, указано, что «13 июля с 20.27 до 20.53 отмечалась беспорядочная стрельба из стрелкового оружия между подразделениями вооруженных сил Азербайджана и Армении в районе северо-западнее города Шуша».

Между тем, согласно трехстороннему договору, подписанному в ноябре 2020 года, подразделения ВС Армении должны были быть выведены с территории Азербайджана. Но, тем не менее, армянская армия, как и незаконные вооруженные формирования сепаратистов, все еще вольготно чувствует себя на исконных территориях Азербайджана, где размещены российские миротворцы.

Руководитель аналитического центра «Атлас» Эльхан Шахиноглу в беседе с Minval.az напомнил о том, что прежде армяне чаще всего нарушали режим прекращения огня в Карабахе, однако уже перестрелки фиксируются на госгранице Армении и Азербайджана.

«Если рассуждать логично, то премьер-министр Никол Пашинян, одержавший не так давно победу на внеочередных парламентских выборах, должен быть заинтересован в том, чтобы режим прекращения огня не нарушался. Но в рядах армянской армии есть силы, которые не подчиняются ему, и могут повлиять на карабахских сепаратистов. И для того, чтобы усугубить ситуацию на линии соприкосновения, и, в целом, ослабить позиции Пашиняна, они могут пойти на подобную провокацию. Но для нас все это не имеет особого значения. Если зафиксирован факт нарушения перемирия, в том числе и на нахчыванском направлении госграницы, то ответственность за это должна быть возложена на Пашиняна. А мы в свою очередь должны ответным огнем вынудить противника прекратить стрельбу», — подчеркнул Шахиноглу, напомнив также о том, что в начале армяне обстреляли наши позиции в Агдаме, когда азербайджанская сторона проводила работы по благоустройству дорог, а затем последовал обстрел наших позиций в Шуше.

Как считает Э.Шахиноглу, это своеобразный «ответ» на посещение представителями дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане города Шуша.

«Считаю, что пока в Карабахе присутствуют армянские сепаратисты, то данный конфликт рано считать урегулированным. Хотя мы одержали победу в ходе 44 –дневной войны, тем не менее, конфликт все еще остается нерешенным, так как конфликт может считаться урегулированным в том случае, когда наши ВС войдут в Ходжалы, в села Шушинского района, и так далее. Когда будут разоружены незаконные вооруженные формирования сепаратистов, а проживающие там армяне будут соблюдать законы и Конституцию Азербайджана. А всю границу с Арменией, включая и Лачинский коридор, будет контролировать азербайджанская сторона. В данный момент, конфликт остается неурегулированным, армяне продолжают нарушать режим прекращения огня. Остается выразить сожаление по поводу того, что режим прекращения огня продолжают нарушать с территории, где размещены российские миротворцы. Выходит, что российские миротворцы сами создают условия для этого.

И при самом худшем варианте развития событий, за всем этим стоят определенные круги России, так как они становятся свидетелями усиления военно-политического союза между Азербайджаном и Турцией», — отметил аналитик.

Что касается заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева с призывом к азербайджанцам быть в любой момент готовыми к войне, то этот месседж адресован как армянским сепаратистам, так и Москве, считает наш собеседник.

«Иными словами, глава государства хочет сказать, что если режим прекращения огня будет интенсивно нарушаться, то мы будем вынуждены приступить к очередным боевым действиям. Это также можно считать месседжем карабахским армянам. Мол, пока вы находитесь под контролем армянских сепаратистов, вам не стоит надеяться на безопасное проживание», — отметил он.

Помимо этого, Шахиноглу подчеркнул, что если ранее ответственность за эскалацию в зоне карабахского конфликта ложилась на армянских сепаратистов и Армению, то в настоящее время, за это несет ответственность и Россия, так как в Карабахе размещен российский миротворческий контингент.

«Выходит, что МС России не контролируют данный регион, либо не желают этого делать. В том числе не желают разоружать армянских сепаратистов. Наши официальные лица постоянно должны напоминать всем о том, что до тех пор, пока армянские сепаратисты в Карабахе остаются не разоруженными, ситуация в регионе останется напряженной», — резюмировал Э.Шахиноглу.

Бахтияр Сафаров

Minval.az