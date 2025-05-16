Бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров прокомментировал интервью премьер-министра Армении Никола Пашиняна, данное Общественному телеканалу Азербайджана.

По словам Зульфугарова, в позиции Еревана прослеживаются две стратегические цели:

– представить короткое рамочное соглашение как окончательный мирный договор, чтобы уйти от политической, правовой, финансовой и материальной ответственности за развязывание конфликта и вооружённую агрессию против Азербайджана;

– зафиксировать пиковые территориальные приобретения Армянской ССР в советский период, фактически отказавшись от административных границ 1991 года, которые сам же Ереван ранее признавал.

«Они всерьёз думают, что самые хитрые?», — задался вопросом Зульфугаров.