На сегодняшнем судебном процессе в Бакинском военном суде по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана были исследованы документы международной организации по защите прав человека, в которых содержатся факты жестокого нападения Вооруженных сил Армении на территории Азербайджана в 1993 году и убийства гражданского населения.

В отчете указывается, что армянская армия изгнала гражданское население Азербайджана со всех захваченных территорий в Карабахе, брала гражданских лиц в заложники и без разбора расстреливала людей, пытавшихся спастись бегством.

В отчете организации содержатся сведения о широкомасштабном грабеже и уничтожении имущества гражданского населения, о захвате Агдама армянской армией в июле 1993 года и разграблении города.

В документе исследуется участие вооруженных сил Армении в боях в Карабахе. Подчеркивается, что обстрел гражданского населения Азербайджана без какого-либо различия привел к вынужденному перемещению людей. «Гражданское население было взято в заложники, их имущество разграблено и сожжено», — отмечается в отчете.

Кроме того, указывается на серьезное нарушение Женевской конвенции в связи с совершением военных преступлений Республикой Армения в тот период. В нем отмечаются случаи нарушения законов войны и совершения военных преступлений.

В документе также отражены случаи ненадлежащего обращения с заложниками, военнопленными и их факты убийств.