Украинский журналист, публицист и аналитик Виталий Портников ответил на вопросы Minval о ходе переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле, перспективах мирных усилий и целях, которые преследуют стороны конфликта и другие участники процесса.

— Трамп заявил о том, что изначально было понятно, что Путин не поедет на переговоры, потому что его самого (Трампа) там не будет. Тогда для чего надо было настаивать на прямой встрече, которая ни к чему не приведёт?

— Ответ на этот вопрос может дать только Дональд Трамп. Как раз то, что вначале он настаивал на том, чтобы украинцы поехали на переговоры, а затем утверждал, что переговоры ничего не дадут, поскольку нужна только его личная встреча с Путиным, только ещё раз говорит о том, что он вообще не понимает, как ему решать вопрос завершения российско-украинской войны. Главное, что его интересует — возможность встречи с Путиным.

— Почему Путин не отправился в Стамбул? При том, что российская сторона до последнего момента пыталась сохранить интригу относительно состава делегации…

— Путин и не собирался приезжать. Это была исключительно инициатива Зеленского, которая не должна была всерьёз воспринята в Кремле, отвергнута обыкновенным молчанием Путина и отсутствием какой-либо реакции с его стороны. Понятно, что России не нужен мир. Мы вообще не должны задаваться таким вопросом. Россия ведёт войну на истощение Украины, целью которой является уничтожение украинской государственности и присоединение бывшей Украинской ССР к территории России. Для Путина никакие мирные переговоры неинтересны, поскольку они замедляют его цели.

— Как отреагирует мировое сообщество на отсутствие ключевых фигур на переговорах со стороны РФ? Будет оказываться давление на Москву?

— Никакого мирового сообщества не существует. Есть страны Запада, которые ведут политику давления на Россию, при этом Соединённые Штаты при Трампе значительно ослабили это давление. И есть Глобальный Юг, который продолжает сохранять отношения с Россией и не обращает внимания на эту захватническую войну.

— С Евросоюзом всё понятно — Россию ожидает очередной пакет санкций. А что насчёт США? В Вашингтоне воспримут это как неуважение к усилиям Трампа и примут меры?

— В США, как мы видим, думают не о принятии мер против России, а о подготовке встречи Трампа и Путина. Необходимо понимать, что в мире Трампа существуют только сильные лидеры держав, такие как он, Путин и Си Цзиньпин. А все остальные должны подчиняться их решениям. Поэтому не думаю, что будет какое-то давление со стороны Трампа на Путина.

— Как будут дальше развиваться события? Чего ждать?

— Война между Россией и Украиной будет продолжаться. При этом главной задачей Украины будет сохранение военной и финансовой помощи от США, главной задачей Европы — помощь Украине в этой войне, главной задачей Соединённых Штатов — поиск путей контактов Трампа и Путина при сохранении статус-кво, главной задачей России — поддержание состояния многолетней войны на истощение, которая в конечном итоге может привести к восстановлению российского государства в границах Советского Союза 1991 года и ликвидации государственности всех бывших советских республик.