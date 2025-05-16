Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал необходимой встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает RT.

«Такая встреча, безусловно, необходима. Она необходима в первую очередь с точки зрения двусторонних российско-американских отношений», — заявил представитель Кремля.

Вместе с этим он отметил, что она важна и с точки зрения обсуждения серьёзного разговора на высшем уровне по международным делам и региональным процессам, включая украинский вопрос.

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