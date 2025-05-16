Число мигрантов, занятых в строительстве в России, в первом квартале 2025 года снизилось до 500 000 человек. Это на 15–20% меньше по сравнению с началом года, заявил глава НОСТРОЙ А.Глушков, сообщают СМИ. При этом доля иностранцев среди всех работников отрасли выросла до 14–15%. По словам Глушкова, это связано с замедлением темпов строительства и усилением миграционной политики.

Он отметил, что это способствует повышению качества иностранной рабочей силы — остаются специалисты. Новые меры также позволяют выдерживать конкуренцию с россиянами — мигранты стали не такими дешевыми для работодателя. Раньше разница между нашими русскими рабочими и приезжими составляла 30-40% в пользу иностранцев, а теперь не превышает 10-15%.

Напомним, что для рассмотрения в Государственной думе в России готовится законопроект, который запретит трудовым мигрантам привозить свои семьи в РФ. Предложения будут касаться запрета трудовым мигрантам привозить семьи в Россию и исключения возможности получения российского гражданства на основании трудовой визы. Также там высказали мысль, что нужно пересмотреть межправительственные договоры с Таджикистаном, Узбекистаном и Азербайджаном по части трудовых квот.