Агентство пищевой безопасности заявило о контроле качества детского питания. На запрос Minval ведомство поспешило успокоить, что реализуемые в Азербайджане детские смеси не представляют никакой опасности для грудничков. Отметим, что недавно в премиальной детской смеси Nutrilak обнаружили превышение дрожжей в десять раз. Проверки показали несоответствие нормативам в образце смеси Nutrilak PREMIUM 1, которая предназначена для кормления малышей до шести месяцев.

Как передает Minval, опасное детское питание обнаружили в продаже на территории России. Превышение допустимого количества дрожжей чревато для малышей проблемами с пищеварением. Это может вызвать у детей раздражение, дискомфорт и разбалансирует микрофлору кишечника. Также проблемы есть и в смеси «Нутрилак», которую можно давать детям в возрасте с 6 месяцев до года. Результаты исследования показали, что в детском питании есть нарушения в жирнокислотном составе и уровне полезных элементов и витаминов. В других детских продуктах этого бренда также есть нарушения.

Стоит отметить, что данная продукция также реализуется на азербайджанском рынке.

Тем временем в ответ на запрос Minval в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана сообщили, что все продукты питания, импортируемые в страну, а также детское питание, подлежат контролю, основанным на оценке риска.

«Из этих продуктов берутся образцы и проводятся лабораторные анализы. Только при условии соответствия показателям безопасности и качества данная продукция допускается к обороту на территории страны. В противном случае принимается соответствующее решение о вывозе за пределы страны, либо уничтожении или утилизации партий пищевых продуктов, признанных несоответствующим требованиям», — сказали в Агентстве.