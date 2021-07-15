Сообщения об обстрелах и вооруженных провокациях армянской стороны на государственной границе и в Карабахе появляются на лентах информагентств с пугающей частотой. За последние 48 часов дважды под огнём оказывались азербайджанские позиции в Нахчыване, дважды — в Шуше.

Есть, конечно, информация к размышлению, почему Армения вдруг почувствовала себя так уверенно, что перешла к открытой тактике вооруженных провокаций. Во-первых, начальник Генштаба ВС Армении Артак Давтян совершил визит в Москву, провёл переговоры со своим коллегой Герасимовым, на разных уровнях, включая посла РФ, звучат заявления о готовности Москвы помочь Армении в возрождении ее разбитой армии. Во-вторых, как радостно возвестил Никол Пашинян, в Ереване ждут президента Франции Эммануэля Макрона. Если добавить сюда армянскую эйфорию вокруг отказа послов стран-сопредседателей МГ ОБСЕ от поездки в Шушу, то можно догадаться, почему в Армении в очередной раз, пардон, «слетели с катушек». Тем более что умение анализировать расклад сил и отдавать себе отчёт, чем закончится игра с огнём, не относятся к сильным сторонам армянской политики. Свидетельством тому — и попытки воспрепятствовать процессу делимитации границ, и антитеррористическая операция в Ходжавенде в декабре 2020 года, и бои в Товузе, годовщину которых регион отметил совсем недавно, и апрель 2016 года, и, конечно же, 44-дневная война. И здесь можно было бы поставить точку, посоветовав Армении подумать о последствиях.

Но есть еще одна сторона вопроса. Инциденты регистрируются и на государственной границе, и в окрестностях города Шуша, то есть в зоне действия российских миротворческих сил.

Возможно, если бы что-то подобное произошло по горячим следам вступления в силу режима прекращения огня, это еще можно было бы списать на неизбежные «шероховатости». Но теперь, через 8 месяцев, речь может идти исключительно о намеренной провокационной активности. Тем более если инциденты происходят с такой частотой.

А вот за порядок и тишину здесь отвечает уже не Ереван, а Москва. Которой по штату положено и разоружить армянские формирования в Карабахе, и следить там за порядком.

Нет, конечно, за чем-то всегда можно «не усмотреть». Можно и предположить, что армянские «стратеги» намеренно подрывают авторитет российских миротворцев. Тем более что в Армении — очередная серия заигрываний с Западом, тут на пост главы МИДа прочат «соросенка» Армена Григоряна и т.д. Но по меньшей мере не исключено, что в российских миротворцах местная верхушка видит реинкарнацию 366-го полка. Или вообще Псковской дивизии ВДВ, силами которой в 1992 году был оккупирован Лачин. И вполне могут строить планы новой оккупации азербайджанских территорий руками России. Тем более что и стратегическую, и политическую значимость города Шуша трудно переоценить.

Но, какие бы расчеты ни строила армянская сторона, вопросы есть прежде всего к российскому командованию. Напомним в который уже раз: в зоне действия миротворцев не должно было остаться никаких «людей с ружьями», кроме самих российских военнослужащих. Но…по азербайджанским постам регулярно стреляют. А в своём распространённом накануне релизе минобороны России без тени смущения официально указало: в перестрелку вступили вооруженные силы Азербайджана и Армении (! — Minval.az). И что же, интересно, что делают вооруженные силы Армении северо-западнее города Шуша? Напомним: согласно трехстороннему заявлению, армянские вооруженные формирования должны были быть выведены из Карабаха одновременно с развёртыванием российского миротворческого контингента. Но теперь получается, что Россия сама призналась: она не просто не изъяла гуляющее по рукам в том же Ханкенди оружие, но и не добилась вывода из Карабаха вооруженных сил Армении. Что подтверждает самый что ни на есть официальный документ —бюллетень минобороны РФ. И это уже не «выстрел себе в ногу», а кое-что похуже. Потому как устроители провокаций уже расстреляли авторитет России как миротворца. И разобраться, с чьего попустительства это произошло — прежде всего в интересах самой РФ.

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