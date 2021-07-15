Агентство США по международному развитию (USAID) готово выделить пять миллионов долларов на работу с молодежью в Армении — конкретнее, «продвижение демократических принципов и практик в обществе». Об этом говорится в описании гранта, передает RT.

Как следует из документа, в течение нескольких последних лет армянская молодежь достаточно активно участвовала в том числе в политической жизни страны, что наиболее ярко проявилось в ходе «бархатной революции» 2018 года.

На данный момент, однако, участие жителей Армении в этой сфере сводится, в основном, к возможности принимать участие в голосовании, публично критиковать власть или не повиноваться ей.

По мнению американских специалистов, в стране сформировалась необходимость информировать общественность о работе тех институтов, с помощью которых она могла бы выражать свои взгляды или недовольство.

Так, говоря о своей новой инициативе, в USAID отмечают, что она направлена на вовлечение молодежи Армении «в коллективные действия, чтобы… влиять на государственную политику и привлекать правительство к ответственности».

Minval.az