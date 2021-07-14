

Правительство Армении придает важное значение продолжительному развитию союзнических отношений с Россией во всех областях, включая безопасность, заявил и.о. премьера Армении Никол Пашинян.

На встрече с послом РФ в Ереване Сергеем Копыркиным в среду Пашинян отметил, что у Армении и России «широкая повестка сотрудничества, в реализации которой правительства двух стран ведут динамичную работу», сообщает пресс-служба правительства Армении.

«Пашинян придал важность армяно-российскому стратегическому сотрудничеству в контексте преодоления нестабильной ситуации в регионе и подчеркнул ключевую роль России в обеспечении безопасности», — говорится в сообщении.

Со своей стороны, Копыркин заявил, что развитие союзнических отношений с Россией имеет для России приоритетное значение, отметили в армянском правительстве.

Minval.az