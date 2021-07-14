Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армянская сторона в ходе второй Карабахской войны осенью 2020 года потеряла, как минимум, 7-8 тыс. человек, при этом потери Азербайджана составили около 3 тыс. человек.

«Мы прогнали врага со своих земель, восстановили свою территориальную целостность. Потеря почти 3 тыс. человек, конечно, большая трагедия для нас. Армения, например, до сих пор не раскрывает своих потерь. Согласно имеющимся у нас данным, данным экспертов, которые, я знаю, являются независимыми, их потери составляют, как минимум, 7-8 тыс. человек», — сказал президент, выступая на церемонии предоставления квартир и автомобилей семьям шехидов и инвалидов войны.

В то же время президент подчеркнул, что реальные потери армянской стороны больше этой цифры.

По его словам, план Азербайджана во второй Карабахской войне были полностью выполнен. При этом одной из основных задач в ходе боевых действий осенью 2020 года было минимизировать потери среди личного состава Вооруженных сил Азербайджана.

«Мы также должны понимать, что война, которую мы вели, могла повлечь за собой еще больше потерь. Во-первых, контратакующая сторона, как правило, несет больше потерь – в лучшем случае в три-четыре раза больше обороняющейся стороны. Военные лучше знают об этом. С другой стороны, рельеф территорий был очень невыгодным для нас, противник, наоборот, находился в выгодном положении. Они владели всеми стратегическими высотами. Возведенные за 30 лет укрепления, 6 линий обороны и инженерные работы давали им большое преимущество. Враг полагал, что мы никогда не пройдем эти линии обороны, укрепления, горы. Но они обманулись в своих ожиданиях, сильно обманулись, допустили ошибку», — приводит его слова «Интерфакс».

Minval.az