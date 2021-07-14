Президент России Владимир Путин в ответ на предложение украинского коллеги Владимира Зеленского обсудить статью об отношениях россиян и украинцев посоветовал ее сначала прочесть. Об этом он сказал в интервью, которое опубликовано на сайте Кремля.

«Если есть желание подискутировать, думаю, что им нужно взять паузу, внимательно прочитать ее сначала, эту статью, проанализировать, поднять документы, я думаю, что они так и сделают, они найдут, о чем поговорить. Когда я говорю «они», я имею в виду политическое руководство сегодняшней Украины. Эти споры давние», – ответил Путин.

Он добавил, что «спорить с этой статьей довольно сложно», назвав свой материал «честным»: «она реально основана на исторических документах. Их можно по-разному интерпретировать, это правда. Но в основе – именно исторические документы, которые в архивах лежат».

Minval.az