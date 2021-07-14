Четыре грузинских телеканала на сутки прекратили вещание и потребовали отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Об этом в среду, 14 июля, сообщает «Sputnik Грузия».

«ТВ Пирвели», «Мтавари архи», «Формула» и «Кавкасия» вместо программ транслируют список из 53 журналистов и операторов, избитых во время беспорядков 5 июля в Тбилиси.

Один из пострадавших сотрудников СМИ, оператор «Пирвели» Лексо Лашкарава, умер дома через шесть дней после того, как был жестоко избит противниками ЛГБТ-шествия. Его коллега Миранда Багатурия рассказала, что Лашкараву избивали ногами 20 человек и оставили лежать в луже крови.

Minval.az