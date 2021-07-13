

Европейский суд по правам человека вынес решение по делу «Федотова и другие против России». Судьи единогласно признали нарушение прав заявителей на защиту семейной и частной жизни.

Три однополых пары обратились с заявлением об оформлении брака в ЗАГСы. Их заявления не приняли, поскольку по внутреннему законодательству браком называется «добровольный союз мужчины и женщины». Попытки добиться отмены этого решения в российских судах не увенчались успехом.

Суд проверил, были ли нарушены права на защиту частной и семейной жизни заявителей по статье 8 Конвенции, так как не были предоставлены законные возможности для признания и защиты однополых союзов, передает портал pravo.ru.

Судьи установили, что однополые пары не имели законодательных препятствий для совместного проживания. Однако у них не было возможности правового признания союза, поскольку национальное законодательство предусматривает только одну форму брака — между мужчиной и женщиной. Без формального признания однополые пары не могли получить права на участие в программах семейного жилья или финансовой помощи, на посещение партнеров в больнице, не имели гарантий в уголовном производстве (права не давать показания против близкого родственника), наследственных прав. Это приводило к серьезным повседневным трудностям для однополых пар, считает суд.

ЕСПЧ рассмотрел мнение правительства России о том, что большинство россиян не поддерживают однополые браки, и решил, что государство не может полагаться на общественную мораль, когда речь идет о запрете для значительной части населения доступа к основополагающим правам на защиту частной и семейной жизни. Стремление правительства к препятствию демонстрации гомосексуальности в данном случае не имеет отношения к делу.

Защита традиционного брака, которое закреплено в Конституции в 2020 г. является принципиально важным и законным доводом, однако «суд не видит каких-либо рисков для традиционного брака, которые может повлечь за собой официальное признание однополых союзов, поскольку это не мешает разнополым парам вступать в брак или пользоваться преимуществами, которые дает брак».

Таким образом, суд пришел к выводу, что страна-ответчик не смогла обосновать отсутствие возможности для регистрации браков заявителей. Правительство страны имеет свободу усмотрения в выборе преимущественного типа брака, но эта свобода не может приводить к нарушению основных прав меньшинств.

Суд единогласно признал, что Россия нарушила в этом деле статью 8 Европейской конвенции о правах человека. Установление нарушения представляет собой достаточную компенсацию морального вреда заявителей по статье 41 Конвенции.

Minval.az