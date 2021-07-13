

Иран намерен создать рынок строительных материалов вблизи освобожденных территорий Азербайджана.

Об этом сообщил заместитель губернатора по экономическим вопросам иранской провинции Восточный Азербайджан Али Джахангири.

По его словам, провинция Восточный Азербайджан обладает достаточным потенциалом промышленного сектора и производства строительных материалов, и компании этого региона Ирана могут принять участие в строительных работах на освобожденных территориях Азербайджана: «Иранские компании заинтересованы в проведении строительных работ на этих землях».

Заместитель губернатора отметил, что одним из вопросов, которые обсуждались на встречах в Азербайджане, было создание рынка строительных материалов вблизи освобожденных от оккупации территорий: «Ожидается, что транспортные расходы благодаря этому рынку будут минимизированы. Естественно, азербайджанская и иранская стороны проведут исследования по этому поводу», -цитирует Джахангири Тренд.

Иранский чиновник подчеркнул, что после появления новых реалий в регионе иранские и азербайджанские предприниматели рассматривают взаимные возможности и намерены развивать отношения в этом направлении.

Джахангири сообщил, что продукция иранской промышленности будет представлена на выставке в Баку в ноябре.

Minval.az