«Армения и Азербайджан продолжают спор вокруг Нагорного Карабаха, добиваясь максимальной международной поддержки. В выходные город Шуша, который в ходе второй карабахской войны перешел под контроль Баку и был провозглашен им культурной столицей Азербайджана, впервые посетили послы 46 государств. Поездка обернулась скандалом: среди глав дипмиссий в Шуше не было послов стран-сопредседателей минской группы ОБСЕ — США, Франции и России. Их отказ от поездки вызвал возмущение азербайджанских СМИ, а также ряда политиков и депутатов, обвинивших минскую группу в попытке оставить открытым вопрос о статусе Нагорного Карабаха, который Баку считает решенным». Об этом пишет российская газета «Коммерсант».

«Решение послов стран-членов минской группы ОБСЕ дистанцироваться от поездки в Шушу, которое было весьма болезненно воспринято азербайджанской аудиторией, на самом деле не стало большой сенсацией. Ранее послы этих стран не принимали участия в поездках по освобожденным районам Азербайджана, тем самым делая жест в сторону Еревана, считающего спор о статусе Карабаха неоконченным и демонстрируя равноудаленность от сторон конфликта. Как бы то ни было, этим шагом, который не может не разочаровать Баку, минская группа ОБСЕ в очередной раз доказала, что она утратила реальное влияние на карабахское урегулирование и превратилась в декоративный орган, не играющий в мирном процессе особой роли. Косвенным подтверждением этого стало и участие в шушинском турне почти всех европейских послов. Поэтому неучастие в поездке послов США, Франции и России не следует так уж драматизировать», — прокомментировал газете разразившийся скандал информированный источник в Баку.

Издание отмечает, что имеющий стратегическое значение, второй по величине город Нагорного Карабаха — Шуша — стал как для Баку городом-символом. Последним подтверждением огромного символического значения Шуши стало то, что именно здесь, на площади перед зданием бывшего райкома партии, где сейчас расположилась новая местная администрация, 15 июня президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган провели официальную церемонию подписания исторической Шушинской декларации о стратегическом союзе Баку и Анкары.

Убрать многочисленные следы разрушений в Шуше, которые сегодня встречаешь в городе на каждом шагу, к приезду президента Эрдогана было невозможно, поэтому лидеры двух стран в прямом смысле слова подписывали свою декларацию «на руинах». В каких-то 100 метрах от того места, где заключили друг друга в «братские объятья» лидеры Азербайджана и Турции, находятся развалины родового поместья жившей здесь в середине XIX века дочери последнего карабахского хана, поэтессы Хуршудбану (литературный псевдоним — Натаван), также известной своей благотворительной деятельностью и тесным общением с автором «Трех мушкетеров» Александром Дюма. Знаменитый француз написал книгу о посещении Кавказа, в которой рассказал о том, как встречался с Хуршудбану и играл с ней в шахматы. Сегодня сквозь разрушенные стены дома местами пробиваются полутораметровые сосны-самосевки, которые явно выросли до начала боевых действий осенью прошлого года, пишет корреспондент издания Сергей Строкань.

По его оценке, на восстановление Шуши уйдут годы, учитывая, что большинство культурных и исторических памятников, создававшихся здесь на протяжении нескольких столетий, уничтожено армянами. Так, из 17 мечетей уцелели три.

Для оценки масштаба ущерба в Шуше ждут экспертов из ЮНЕСКО и рассчитывают, что к их миссии, которой предстоит выступить беспристрастным арбитром в споре Еревана и Баку, присоединится и армянская сторона, которая пока свою готовность не подтвердила.

При этом он отмечает, что сегодня в Шушу медленно возвращается жизнь — на улицах работает строительная техника, расчищающая завалы, в пустующих пятиэтажках можно встретить вернувшихся в них людей, хотя пока их очень немного — можно пересчитать по пальцам. Заработал первый супермаркет популярной азербайджанской торговой сети Bravo.

«Еще одной достопримечательностью остается историческая манежная площадь — «поле скачек» Джыдыр Дюзю, где когда-то на фоне гор соревновались знаменитые карабахские скакуны. Когда город находился под контролем армянской стороны, именно там побывал премьер-министр Армении Никол Пашинян, станцевав армянский народный танец «Кочари».

А потом именно на этом же месте азербайджанский народный танец «Яллы» станцевал уже президент Алиев, причем сделал это дважды, второй раз — в июне в присутствии президента Эрдогана», – пишет издание.

Вторая карабахская война закончилась более чем полгода назад, но сделать остановку и выйти из автобуса, чтобы шагнуть в сторону и пройти хотя бы несколько метров по этой другой планете — небезопасно, продолжает журналист: «Вдоль дороги — колышки с красными флажками — указатели, где предположительно могут быть мины. Известно, что мин здесь очень много — десятки тысяч, но сколько именно — не знает никто».

Впрочем, по данным азербайджанских источников “Ъ”, эти карты все же нельзя считать полными и по ним можно определить местоположение лишь половины мин.

Как пояснили “Ъ” военные эксперты в Баку, активное минирование этой территории шло на протяжении последних трех десятилетий, даже были построены заводы по производству мин, учитывая, что минирование играло ключевую роль в оборонной стратегии сепаратистов Карабаха (так называемая линия Оганяна). Кроме того, шло тотальное минирование всей линии фронта, а это сотни километров.

Minval.az