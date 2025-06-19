Задержание в Армении одного из богатейших российских олигархов армянского происхождения Самвела Карапетяна – история с весьма показательным «бэкграундом» и, возможно, не менее драматичным политическим продолжением. Перед тем как оказаться под арестом, Самвел Карапетян не просто прибыл в Армению – он ещё и записал видеообращение, где выступил против Никола Пашиняна и поддержал армянскую церковь в её конфликте с действующим премьер-министром Армении.

Можно было бы представить себе, что Никола Воваевича до ужаса напугало именно это обращение. Тем более что Самвел Карапетян владеет ещё и армянскими электросетями. И ему ничего не стоит и устроить в Армении «блэкаут», и вернуть практику «веерных отключений», и даже просто поднять тарифы на электричество – Пашинян, надо полагать, прекрасно помнит, как в Ереване в ответ на попытку поднять тарифы собрался «Электромайдан».

Но на самом деле премьер-министра Армении, судя по всему, не на шутку пугает другое. В доме 26 на улице Маршала Баграмяна увидели в Самвеле Карапетяне «реинкарнацию» Бидзины Иванишвили. И вот это куда серьёзнее. Что бы ни говорили, победа «Грузинской мечты» на парламентских выборах в Грузии в 2013 году и отстранение от власти Михаила Саакашвили – это один из немногих политических проектов на постсоветском пространстве, который Москва может записать себе в актив. Неудивительно, что России хотелось повторить опыт. В том же 2013 году попытались запустить проект «Союза миллиардеров» для Азербайджана – затея предсказуемо лопнула. В 2018 году, когда истекал срок президентских полномочий Саргсяна, а Армения из президентской республики превращалась в парламентскую, судя по многим признакам, Москва готовила на роль «армянского Иванишвили» Карена Карапетяна, одного из топ-менеджеров «Газпрома», которого успешно провели на роль премьер-министра Армении. Но потом пост премьера пожелал занять Серж Саргсян, армянская «улица» креатив не оценила, и в результате во главе правительства Армении оказался Никол Пашинян. На роль Иванишвили для Армении готовили, по всей видимости, и Рубена Варданяна. А теперь вот выбор пал на Самвела Карапетяна.

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При этом Никол Пашинян прекрасно понимает, что за семь лет изменилось многое, что он успел проиграть две войны, не сказать чтобы добился фантастических результатов в экономике, не смог, несмотря на все трепыхания, вывести Армению из монопольной зависимости от России, и теперь противостоять новому изданию «Иванишвили» будет куда труднее. Да и истерика российских пропагандистов, в частности того же «тележлоба» Владимира Соловьёва, вряд ли объясняется только нелюбовью к Пашиняну или личной дружбой. Такие истерики в эфире закатывают, когда проваливается важный проект.

Но истерика Соловьёва в очередной раз продемонстрировала: российские пропагандисты весьма активно повторяют лозунги армянских реваншистов. А ещё всё это сопровождается непонятной вербальной активностью на карабахскую тему. Совсем недавно со странным заявлением по Карабаху выступил, напомним, помощник президента РФ Владимир Мединский, который назвал Карабах «спорным регионом». Затем последовало, мягко говоря, странное заявление некоего анонимного источника РИА «Новости»: дескать, если Азербайджан признает принадлежность России оккупированных украинских территорий, то Россия в ответ признает Карабах за Азербайджаном.

И вот теперь московские пропагандисты повторяют штампы ереванских реваншистов. Что это – просто цепь случайных совпадений? Или Россия опять начинает непонятные, а вернее, слишком хорошо понятные игры вокруг Карабаха? И пытается при помощи этих игр решить свои вопросы и на украинском треке, где её агрессию никто, за вычетом Армении, не поддержал, и ещё продвинуть интересы ереванских реваншистов? В самом деле, эти самые реваншисты, начиная от Роберта Кочаряна и заканчивая архиепископом Багратом, щедро раздают ереванской публике намёки, что стоит только вернуть их к власти – и они «исправят» все ошибки «предателя Никола», который «сдал Арцах». И теперь, когда перспектива отстранения Никола от власти становится всё более реальной, голова начинает болеть уже у Москвы: что делать с этими обещаниями? Демонстративно отстраниться? Такого ереванский «пипл» может и не «схавать». Попытаться заново раздуть пожар в Карабахе? Ну, у Армении на новую агрессию не хватит силёнок. Да ещё к тому же ответственность теперь будет другой, как и последствия. Одно дело – удерживать территории, захваченные на фоне постсоветской неразберихи, и совсем другое – попытаться оккупировать чужую землю уже после того, как Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.

При таком раскладе война может и не ограничиться «выдавливанием» агрессоров со своей территории. При этом на фоне украинской войны у России не так уж и много возможностей помогать Армении оружием. Не говоря о том, что масштабная помощь оружием во время 44-дневной Отечественной войны Еревану не то чтобы очень помогла. Вмешаться самим? И получить второй фронт вплотную к неспокойному Дагестану? Не самый лучший сценарий для Москвы, и это ещё мягко сказано. А вот озвучивать провокационные заявления устами своих «тележлобов», «неназванных источников» или персон с лишней хромосомой вроде Мединского вполне может показаться вполне безопасным делом: и поддержку вроде оказали, и в войну не ввязались.

Только вот политическую ответственность за подобные словесные игры никто не отменял. Даже если по этому поводу посла России в Азербайджане не вызывают в МИД.