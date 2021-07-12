

Лидер фракции «Лело – партнерство для Грузии» Бадри Джапаридзе заявил, что оппозиционные депутаты начнут процедуру выражения недоверия правительству.

Вопрос недоверия правительству могут поднять не менее 50 депутатов парламента. Вместе с процедурой недоверия инициаторы должны представить своего кандидата в премьер-министры.

Для того, чтобы процедура недоверия была завершена, парламент должен выразить доверие новому правительству, передает «Спутник».

У оппозиции на сегодняшний день — 66 депутатов. Этого достаточно для начала процедуры недоверия, но недостаточно для утверждения нового правительства.

Minval.az