Британский портал Dawn опубликовал статью, посвященную экологической катастрофе на реке Охчучай.

В статье говорится, что протекающая по территории освобожденного от оккупации Зангиланского района Азербайджана и впадающая в реку Араз река Охчучай загрязняется со стороны комбината, работающего на территории Армении.

Охчучай, отмечает портал, загрязняется промышленными отходами, вода из реки стала непригодной для оросительных работ, а рыбам грозит вымирание. В статье также отмечается, что одним из основных акционеров комбината является немецкая компания CRONIMET.

В статье говорится, что уровень загрязнения в реке настолько высокий, что его использование в бытовых и сельскохозяйственных целях может привести к крайне негативным последствиям.

Minval.az