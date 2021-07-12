

Жители Сахалина стали свидетелями необычного происшествия. По словам очевидцев, в районе «Роснефти», не доезжая до села Троицкого, на дороге лежит перевернутый танк.

На кадрах, которые прислали проезжающие мимо водители, видно, что танк лежит на дороге, перевернут люком вниз, а гусеницы торчат вверх. Автолюбителям приходится объезжать военную технику, что создает затруднение для движения.

В военной автоинспекции по городу Южно-Сахалинск сообщили, что на данном участке перевозили военную технику, водитель не справился с управлением.

«Бригада из Хомутово перевозили технику с Успеновки в Хомутово. Молодой водитель, видимо, на повороте не рассчитал радиус и скинул танк. Сейчас туда приехали военные с эвакуатором, поставят его на место, загонят на трал и увезут. Серьезного ничего нет, все целы, все здоровы», — прокомментировали РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе военной автоинспекции.



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