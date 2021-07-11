

Продолжается поездка в Шушу председателя Управления мусульман Кавказа, шейхульислама Аллахшукюра Пашазаде и глав религиозных конфессий страны.

Участники поездки побывали в мечети Юхары Говхар Ага, совершили намаз и помолились в этом религиозном храме, передает АПА.

Отметим, в поездке принимают участие председатель УМК, шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, члены Совета газиев, глава общины горских евреев Азербайджана Милих Евдаев, глава общины европейских евреев в Баку Александр Шаровский, ординарий Римской католической церкви в Азербайджане Владимир Фекете, глава албано-удинской христианской религиозной общины Роберт Мобили, представители Православной Церкви и депутаты Милли Меджлиса.



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