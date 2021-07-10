Европейский комиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархели выступил с обращением по завершению своего визита в Азербайджан. Как отмечается в его заявление, опубликованном на сайте Европейской комиссии, он «многое узнал и увидел» в Азербайджане, и считает этот визит очень насыщенным. Как считает Вархели, ЕС удалось перезапустить и придать новый импульс партнерству с Азербайджаном.

«В прошлую пятницу мы объявили о новом партнерстве со странами Восточного партнерства. Мы приняли большой пакет для этих стран, наших партнеров в регионе. Приехать сюда, чтобы представить план нашим партнерам, является сильным политическим сигналом с нашей стороны», — отмечается в обращение Вархели.

План, продолжает он, направлен на то, чтобы способствовать экономическому восстановлению всего региона после кризиса COVID-19 и помочь региону выйти из кризиса еще сильнее.

«Этот план составлен при координации и консультациях наших партнеров в регионе. То, что вы видите, — это совместная работа, которую мы сейчас проводим в регионе, чтобы помочь преодолеть основные препятствия на пути экономического и социального развития в регионе», — говорится в его заявлении.

По мнению Вархели, помимо того факта, что кризис COVID-19 оказал значительное экономическое и социальное воздействие на регион, «теперь мы также очень ясно видим, каковы самые большие препятствия на пути к переходу региона на новый уровень развития».

«Азербайджан — самая процветающая страна, и Азербайджану удалось успешно бороться с пандемией, а также избежать серьезной экономической реакции из-за пандемии. Азербайджан меньше всего пострадал в результате этого кризиса, за который мы благодарим страну и ее народ за выход из кризиса с ограниченными последствиями.

Однако процветание Азербайджана также зависит от процветания его региона, Южного Кавказа. Мы обсуждали с властями Азербайджана, как мы могли бы спланировать восстановление экономики, которое было бы инклюзивным в регионе и которое также принесло бы пользу Азербайджану», — говорится в послание еврокомиссара.

По мнению еврокомиссара, есть общая проблема, с которой сталкивалась делегация ЕС в поездках по регионам — это «отсутствие связи». Из-за этого существует ограниченный потенциал для развития торговли и инвестиций, которые могли бы создать в этом регионе рост и рабочие места в среднесрочной и долгосрочной перспективе. А это означает, что необходимо соединить Черное море с Каспийским морем, и нужны торговые пути, проходящие через Азербайджан от Каспийского моря до Черного моря и в Европу.

По мнению Вархели, Азербайджан — процветающая страна, которая «не нуждается в финансовой помощи Европейского Союза», и поэтому «ЕС применяет другой подход, когда дело доходит до совместного проектирования будущего экономики». Помощь ЕС состоит в получении знаний и в привлечении инвесторов, а также в создание торговых путей вместе с Азербайджаном. Торговые пути, которые должны служить интересам региона в долгосрочной перспективе, и должны служить интересам Европы.

«Вот почему я начал свой день в Бакинском порту. У меня была очень приятная встреча с генеральным директором порта Талехом Зиядовым, который очень ясно дал понять, что у них есть четкие планы по улучшению порта. Но порту нужны товары, которые он может обрабатывать, и он может получать товары только в том случае, если он связан не только с Востоком, но и с Западом. Мы вносим предложение по развитию Бакинского порта, чтобы сделать его более цифровым, экологичным и ускорить обработку товаров, чтобы сделать его еще более конкурентоспособным в регионе.

Вечером я обедал с министром экономики Микаилом Джаббаровым и министром энергетики Парвизом Шахбазовым, где, конечно, этот вопрос был первым, который мы обсуждали. Но мы также затронули другие стратегические вопросы, такие, как наше энергетическое партнерство, которое представляет первостепенный интерес для Европы, когда речь идет о диверсификации наших поставок, а также, когда речь идет о постепенном отказе от использования угольной энергетики. Азербайджан — сильный партнер, который уже начал диверсификацию в Европе», — отмечается в заявлении.

Как сообщает еврокомиссар, в ходе встречи, стороны обсудили, как можно было бы улучшить это партнерство и разработать следующие этапы этого партнерства, основанные на зеленых энергетических ресурсах, таких как водород. Также обсуждалось, как Европа может помочь в создании более современного и экологически чистого сельского хозяйства в сельских общинах Азербайджана.

«Мне было очень приятно видеть, что наши друзья здесь будут заинтересованы в сотрудничестве с нами там, и я думаю, что у нас есть новые идеи, новые технологии, которые помогут создать новое сельское хозяйство в Азербайджане», — отмечает он.

Также темой обсуждения стал постконфликтный план Нагорного Карабаха и постконфликтные идеи, в которых Европейский Союз предложили свою поддержку в преодолении последствий войны и совместной работе над долгосрочным миром в регионе.

Также, как отмечает еврокомиссар, ЕС считает очень важным тот факт, что делегация впервые стала свидетелем явного участия в переговорном процессе обеих сторон по вопросу обмена военнопленными и карт минных полей, состоявшимся при содействии Грузии.

«Здесь я приветствую премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и правительство Грузии за то, что они убедили двух партнеров сделать этот шаг, и это очень важный шаг, который мы приветствуем и поддерживаем. Мы готовы сделать все возможное, финансово или иным образом, от нашего имени, чтобы продолжать идти по этому пути и претворять его в жизнь. Поэтому Европейский Союз здесь, доступен, доступен для обеих сторон — если это будет сочтено полезным — чтобы помочь двигаться вперед и начать восстановление региона», — подытожил еврокомиссар.

Minval.az