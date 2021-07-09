

«ВОЗ утвердила 6 вакцин против коронавируса, одна из них начала применяться для лиц старше 12 лет».

Об этом сказал главный педиатр Минздрава Эркин Рагимов в своем выступлении на тему «Вакцинация детей».

Он сказал, что это вакцина Pfizer.

«Ею можно вакцинировать детей. В настоящее время ведутся исследования по применению других вакцин для детей. Предполагаю, что в ближайшее время можно будет вакцинировать детей 2-3 вакцинами. Если вакцина «Pfizer» доступна, ее рекомендуется вводить детям старше 12 лет, особенно из группы риска», — цитирует Рагимова АПА.

Minval.az