«Шушинская декларация имеет то же значение, что и Карсский договор для Нахчывана». Об этом заявил журналистам посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы, находящийся с визитом в Карабахе.

По его словам, эта декларация является шагом, направленным на сохранение стабильности на Кавказе и в Каспийском бассейне.

«Наряду с восстановлением и развитием Карабаха после победы здесь установится стабильность, откроются коммуникации и, самое главное, Зангезурский коридор. Нахчыван является воротами Турции. Благодаря подписанной декларации Турции будет обеспечен выход в Центральную Азию, Каспийский бассейн и на Восток», – отметил он.

Minval.az