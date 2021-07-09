Генеральная прокуратура распространила информацию о самоубийстве начальника отделения полиции.

«Поступила информация о том, что начальник 4-го отделения полиции Бинагадинского районного управления полиции полковник-лейтенант полиции Рахиб Мирзаев в комнате отдыха выстрелил себе в сердце из табельного оружия.

В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники следственного управления Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел.

В ближайшее время общественности будет предоставлена подробная информация», — заявили в пресс-службе ведомства.

Minval.az