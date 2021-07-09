Боевики движения «Талибана» заявили, что вязали под контроль контрольно-пропускные пункты на границах Афганистана с Ираном и Туркменией. КПП находятся в провинции Герат, сообщает TOLOnews со ссылкой на исполняющего обязанности главы таможенной службы в провинции.

Уточняется, что боевики объявили о захвате таможни в городах Ислам-Кала и Торгунди. Источники портала в провинции добавили, что все должностные лица таможни Ислам Кала и большое количество дислоцированных там сил безопасности пересекли границу с Ираном после прибытия в этот район талибов.

Агентство AP сообщило, что представитель «Талибана» Забихулла Муджахид подтвердил захват Ислам-Калы.

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