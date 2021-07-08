

«Я обсудил с официальными лицами Азербайджана ситуацию после нагорно-карабахского конфликта. Мы обсудили поддержку ЕС в постконфликтный период».

Об этом заявил комиссар Европейского Союза по соседству и расширению Оливер Вархели.

Комиссар отметил, что ЕС будет поддерживать достижение долгосрочного и устойчивого мира в регионе.

«Стороны уже предприняли шаги в этом направлении, освободив задержанных и предоставив минные карты. ЕС приветствует этот обмен. Роль Грузии в этом процессе заслуживает одобрения, поздравляю с этим премьер-министра Грузии, он убедил стороны сделать этот шаг. ЕС готов оказывать поддержку для достижения устойчивого мира», — цитирует его АПА.

Minval.az