

На набережной в Благовещенске людей прививают от коронавируса под песни о тяготах жизни и смерти.

Людей вакцинируют «Спутником V» в палатке. Очередь сюда «выглядит обескураживающе длинной» и ощутимо растет к концу рабочего дня, отмечает издание. Медики работают быстро, но желающим привиться приходиться отстоять примерно час-полтора.

При этом у жителей возникли вопросы к трансляции музыки из колонки, находящейся неподалеку. «Наверное, кому-то показалось светлой идеей включить рядом с палаткой некие мотивирующие песни, хотя непонятно, для чего нужно мотивировать людей, готовых стоять в очереди полтора часа. Авторы перфоманса, очевидно, сами не прослушали тексты песен, которые включают», — говорится в репортаже «Амур-Инфо».

Из колонок звучат строчки «эй, человек, краток твой век» и «жизнь — это сон, беды и стон». «Подобное исполняется для людей, стоящих в очереди за прививкой от смертельно опасной инфекции», — отмечает автор текста.

Во многих регионах России сейчас идет обязательная вакцинация от коронавируса. В первую очередь необходимо привиться работникам сферы услуг, торговли и чиновникам. В отдельных субъектах РФ ужесточают ограничения из-за третьей волны COVID-19.

Minval.az