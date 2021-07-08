Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XXIV Евразийского экономического саммита.
Дата: 2021/07/08 12:40
Раздел: Азербайджан
Просмотров:
47
Новости друзей
Новости друзей
Другие новости раздела
Комиссар ЕС встретился с Самиром Нуриевым и Хикметом Гаджиевым
Находящийся с визитом в Азербайджане комиссар Европейского Союза (ЕС) по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели встретился
Алиев восстанавливает исторические границы — на повестке возвращение беженцев в Ханкенди
В Азербайджане восстанавливаются исторические региональные границы
Еще 2 района Баку переходят на оптоволоконные линии связи
Жилые массивы Бинагадинского и Сабунчинского районов Баку обеспечены оптическими телекоммуникационными услугами, сообщили в министерстве транспорта, связи и
Участник 44-дневной Отечественной войны утонул в море
На пляже Sunset в поселке Новханы Абшеронского района утонул Джафарзаде Пярвиз Муса оглу, 1997 года рождения.
Продолжается строительство дороги Горадиз-Джабраил-Зангилан-Агбенд
Продолжается строительство автомобильной дороги Горадиз-Джабраил-Зангилан-Агбенд.
В Азербайджане установят памятник в честь дружбы с Турцией
Будет воздвигнут памятник, олицетворяющий братские отношения между Азербайджаном и Турцией.
В Азербайджане пройдет выставка оборонной промышленности
В 2022 году в Азербайджане пройдет Международная выставка оборонной промышленности ADEX-2022.
«Есть серьезные сомнения в оправданности сохранения формата МГ ОБСЕ»
Армянское общество пока не готово мириться с новой реальностью, убежден Виталий Арьков
Самедов – о будущем тренера сборной России
Самедов считает, что Черчесов способен справиться с давлением после Евро-2020