Англия и Франция в 1939–1940 годах разработали совместный план по уничтожению нефтепромыслов Баку.

Такие данные были получены парижской резидентурой внешней разведки СССР, которые впервые были представлены в Москве на выставке «Накануне Великой Отечественной. 1 сентября 1939 – 22 июня 1941», пишет российская газета «Известия».

Согласно разведданным, Англия и Франция после подписания в августе 1939 года советско-германского договора о ненападении, опасаясь усиления Третьего рейха за счет поставок из СССР нефти, спланировали военные действия против Советского Союза.

В частности, планировалось уничтожение нефтепромыслов в Баку и портов СССР на Черном море — Батуми и Туапсе. Предполагаемая операция против советских нефтедобывающих районов получила название «Pike».

Париж и Лондон сосредотачивали на Ближнем Востоке многотысячные войска, а Франция намеревалась использовать российских эмигрантов среди видных кавказских горцев для диверсий в советском Закавказье.

В ноябре 1939 года нарком внутренних дел Советского Союза Лаврентий Берия сообщил наркому обороны Клименту Ворошилову о секретных отправках англо-французских войск на Восток. Французские спецслужбы собирали данные о топографии местности, состоянии дорог и природного рельефа в Азербайджане, Грузии и Армении, отмечал Берия в другом докладе Ворошилову в середине декабря 1939 года.

В материалах опубликованы на выставке указывается, что в марте 1940 года англо-французский высший военный совет принял решение спланировать удар по Закавказью. Но когда через месяц премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен заявил, что СССР меняет политический курс в отношении Германии, операцию отменили.

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